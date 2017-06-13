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Фигурант дела о покушении на Тимониченко обжаловал приговорСегодня в 13:53

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Ему дали 4,5 года.

Игорь Казаков, осужденный за пособничество в покушении на убийство экс-главы УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко, обжаловал приговор. В конце мая его отправили в колонию строгого режима на 4,5 года. Дело рассматривалось в особом порядке.

Как сообщили "Уралинфомбюро" в Чкаловском райсуде Екатеринбурга, апелляционная жалоба поступила 6 июня 2017 года. Пока она не передана в Свердловский облсуд.

Преступление было совершено утром 19 февраля 2016 года. По данным следствия, экс-руководитель Орджоникидзевского РУВД Екатеринбурга Олег Дудко поджидал Тимониченко в подъезде дома на Родонитовой. Когда генерал-майор вышел из квартиры, Дудко выстрелил ему в голову из пистолета Макарова с глушителем. Затем злоумышленник забрал барсетку жертвы и скрылся на машине с Казаковым.

Бориса Тимониченко спасла экстренная операция. Он несколько дней провел в реанимации, а затем проходил длительное лечение в Израиле. Генерал-майор считает, что Дудко мог затаить на него обиду с 2001 года - тогда его уволили за пьянку на рабочем месте. Однако потерпевший не исключил, что бывший подчиненный мог стать просто исполнителем чьего-то заказа.

Ранее по теме:
Фигуранту дела о покушении на Тимониченко дали 4,5 года колонии
Дудко отправили в колонию

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