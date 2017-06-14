Которая держала в страхе весь город.

В Нижнем Тагиле задержали трех участников ОПГ, которые занимались похищением людей, вымогательством и разбоями. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по 17 эпизодам преступлений.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, один из подозреваемых - 20-летний молодой человек - оказал активное сопротивление и попытался скрыться. При обыске в его квартире нашли оружие и боеприпасы, а также важные для следствия документы.

По имеющимся данным, банда вымогала крупные суммы у бизнесменов и местных жителей. В частности, злоумышленники избили молотком тагильчанина, продавшего квартиру на улице Индустриальной. Мужчину вывезли на автомобиле за город и требовали отдать деньги. Не вытерпев истязаний, потерпевший отдал 100 тысяч рублей.

Также подозреваемые вымогали деньги у бывших воспитанников детдомов, на счетах которых скопились крупные суммы. На молодых людей нападали на улице, запугивали и стреляли по ним из травматического пистолета.

Следует отметить, что многие горожане боялись сообщать о преступниках в полицию. Лишь после того, как в августе 2016 года были задержаны пятеро членов банды, в полицию начали поступать заявления от потерпевших.



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