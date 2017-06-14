В Нижнем Тагиле поймали трех членов банды вымогателейСегодня в 11:14
- Текст
Которая держала в страхе весь город.
В Нижнем Тагиле задержали трех участников ОПГ, которые занимались похищением людей, вымогательством и разбоями. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по 17 эпизодам преступлений.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, один из подозреваемых - 20-летний молодой человек - оказал активное сопротивление и попытался скрыться. При обыске в его квартире нашли оружие и боеприпасы, а также важные для следствия документы.
По имеющимся данным, банда вымогала крупные суммы у бизнесменов и местных жителей. В частности, злоумышленники избили молотком тагильчанина, продавшего квартиру на улице Индустриальной. Мужчину вывезли на автомобиле за город и требовали отдать деньги. Не вытерпев истязаний, потерпевший отдал 100 тысяч рублей.
Также подозреваемые вымогали деньги у бывших воспитанников детдомов, на счетах которых скопились крупные суммы. На молодых людей нападали на улице, запугивали и стреляли по ним из травматического пистолета.
Следует отметить, что многие горожане боялись сообщать о преступниках в полицию. Лишь после того, как в августе 2016 года были задержаны пятеро членов банды, в полицию начали поступать заявления от потерпевших.
Ранее по теме:
В Нижнем Тагиле арестовали банду вымогателей
В Нижнем Тагиле освободили членов банды Ровшана Ленкоранского
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:55
В Тюмени трейдер похитил 3 миллиона у друзей
Его осудили на 5 лет.Сегодня в 13:34
Четыре дня в лесу: Диму Пескова нашли и везут в больницу
Он стал знаменит, как кремлевский тезка.Сегодня в 13:21
Жителям окрестностей Кольцово грозят инсульты
Из-за авиационного шума.Сегодня в 13:16
В Челябинске пасынок забил отчима до смерти молотком
В присутствии ребенка.Сегодня в 13:14
В Реже неизвестные с топором ограбили ювелирный магазин
"Заработали" 6 миллионов.Сегодня в 13:12
Мэрия Екатеринбурга продает особняк из "сносного списка"
Градозащитники считают его памятником.Сегодня в 12:59
Германия дебютирует на "ИННОПРОМе"
Немцы попросили 200 метров.Сегодня в 12:56
Apple разрабатывает "мозги" для беспилотных авто
В ожидании масштабных перемен.Сегодня в 12:55
Суд Челябинска рассмотрит дело о подмене младенцев в роддоме
Спустя 30 лет.Сегодня в 12:40
ЭК "Восток" взыскивает долги за ЖКУ через банки
Метод опробован в Ноябрьске.Сегодня в 12:39
Под Туапсе дельфиненку вызвали скорую
Но спасти не смогли.Сегодня в 12:26
Реконструкция Центрального стадиона в Екатеринбурге близится к финалу
Сдача – в конце года.Сегодня в 12:11
В Прикамье в тройном ДТП погибла автоледи
Столкнулись фура, грузовик и спецавтомобиль.Сегодня в 11:54
В Лондоне полыхает жилой небоскреб - 50 пострадавших
С огнем сражаются 200 пожарных.Сегодня в 11:45
Свердловчанин забил приятеля табуретом из-за собаки
Он арестован.
Главные новости
- Сегодня в 13:34Четыре дня в лесу: Диму Пескова нашли и везут в больницу
- Сегодня в 12:55Суд Челябинска рассмотрит дело о подмене младенцев в роддоме
- Сегодня в 12:26Реконструкция Центрального стадиона в Екатеринбурге близится к финалу
- Сегодня в 11:14В Нижнем Тагиле поймали трех членов банды вымогателей
- Сегодня в 11:06Уральский трейдер Калиниченко вышел на свободу
Аналитика
Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?
За дешевую ипотеку заплатят шельфом.
Как устроиться в спецназ, находясь в коме?
Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.
На вес мусора
Во что влетят уральцам отходы?