За мошенничество с электронными браслетами.

Экс-глава ФСИН России Александр Реймер проведет 8 лет в колонии общего режима за мошенничество с электронными браслетами. Также он должен выплатить 800 тысяч рублей штрафа в пользу государства. Такое решение вынес Замоскворецкий суд Москвы 14 июня 2017 года, пишут федеральные СМИ.

Бывшего замдиректора ФСИН Николая Криволапова отправили за решетку на 5 лет 8 месяцев, экс-директора ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи" Виктора Определенова - на 6 лет. Обоим назначили штрафы в 600 тысяч и 700 тысяч рублей соответственно.

Всю троицу лишили генеральских званий, передает "Уралинформбюро".

По версии следствия, в 2010-2012 годах высокопоставленные сотрудники ФСИН заключили договор на поставку электронных браслетов без аукциона с самарской фирмой, принадлежащей давнему знакомому Реймера. Браслеты поставляли субподрядчики, а их стоимость была завышена в несколько раз. Часть изделий не работала.

За помощь в хищении бюджетных средств Реймер получил 140 миллионов рублей. Всего российской казне был причинен ущерб на сумму более 2,7 миллиарда рублей.

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