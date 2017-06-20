Останки которой были найдены на Куйбышева.

Следователи установили личность подозреваемого в убийстве пенсионерки, чью голову и конечности обнаружили в начале июня на улице Куйбышева.

"Это мужчина 1962 года рождения, сын убитой. Он рассказал следователям об обстоятельствах содеянного, показал, где закопано туловище. Сейчас проводится генетическая экспертиза. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому", - рассказал "Уралинформбюро" руководитель следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска регионального СУ СКР Игорь Митрохин.

Пакет из-под сахара с человеческой головой и конечностями нашли прохожие на тротуаре в ночь на 6 июня 2017 года. Останки уже разлагались. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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