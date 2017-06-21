Расчленивший мать челябинец пришел в суд в женской одеждеСегодня в 09:44
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Его отправили в психбольницу.
55-летнего челябинца, подозреваемого в расчленении матери, отправили в психбольницу на экспертизу. Такое решение 20 июня 2017 года принял Курчатовский райсуд Челябинска.
"Когда его личность установили, он был в женской одежде. Это вызвало сомнения в его вменяемости. И на вчерашнее заседание он явился в женской одежде и туфлях на каблуках", - сообщил "Уралинформбюро" руководитель следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска регионального СУ СКР Игорь Митрохин.
Ранее мужчина признался в убийстве пожилой матери. Голову и конечности женщины в сахарном пакете обнаружили прохожие на улице Куйбышева в ночь на 6 июня. Останки уже разлагались.
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