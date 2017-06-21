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Суд отказался от пересмотра приговора фигуранту дела о покушении на ТимониченкоСегодня в 16:53

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Из-за неточностей.

Чкаловский райсуд Екатеринбурга отказался принимать к рассмотрению апелляцию на приговор Игоря Казакова, который был осужден на 4,5 года за пособничество в покушении на убийство экс-главы УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко. Это связано с неточностями в поданной жалобе, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Преступление было совершено утром 19 февраля 2016 года. По данным следствия, экс-руководитель Орджоникидзевского РУВД Екатеринбурга Олег Дудко вошел в подъезд дома на Родонитовой, где проживал Тимониченко. Когда генерал-майор вышел из квартиры, бывший подчиненный выстрелил ему в голову и, прихватив вещи потерпевшего, скрылся на машине с Казаковым.

Борис Тимониченко выжил благодаря экстренной операции. Он считает, что Дудко мог затаить на него обиду с 2001 года - тогда его уволили за пьянку на рабочем месте. Также он не исключает, что бывший подчиненный мог стать просто исполнителем чьего-то заказа.

Суд рассматривал дело Казакова в особом порядке (наказание составляет не более двух третей от максимального срока за это преступление - прим.ред.).

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