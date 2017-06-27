Ему грозит 15 лет.

В Центральный райсуд Челябинска направлено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве посетителя алкомаркета "Красное и Белое". Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

Преступление было совершено вечером 20 апреля 2017 года. В торговом зале магазина на улице Петра Столыпина между двумя пьяными покупателями разгорелась ссора. Один из них пырнул ножом другого и скрылся. Потерпевший скончался на месте. Злоумышленника задержали спустя несколько дней.

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