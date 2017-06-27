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Цыбко выступит с последним словом 4 июляСегодня в 17:16

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Его обвиняют во взяточничестве.

Громкий судебный процесс по делу бывшего члена Совета Федерации от Челябинской области Константина Цыбко близится к завершению. Экс-сенатор выступит с последним словом 4 июля 2017 года. Заседание начнется в 10 часов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Озерского горсуда.

Ранее прокурор попросил для Цыбко 14 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.

Экс-сенатору вменяют два эпизода получения взятки на сумму около 27 миллионов рублей. По данным следствия, он получил деньги от бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова и предпринимателя Олега Лакницкого.

Ранее по теме:
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