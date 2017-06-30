Суд решает вопрос об аресте четырех сотрудников свердловского ГУ МВДСегодня в 14:53
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Обвиняемых в превышении полномочий.
30 июня 2017 года Ленинский райсуд Екатеринбурга рассматривает ходатайство следователей об аресте четверых сотрудников ГУ МВД РФ по Свердловской области, подозреваемых в превышении должностных полномочий. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в суде.
Решения судьи ждут замначальника отдела по противодействию коррупции УЭБиПК Николай Жуков, его подчиненный Евгений Кулик и двое оперуполномоченных отдела экономической безопасности в сфере промышленности УЭБиПК Алексей Варлинский и Александр Косман.
Полицейских задержали после обысков 27 июня 2017 года, которые проводили сотрудники регионального УФСБ. Официально следственные действия не комментируют ни чекисты, ни полицейские, ни следователи. По имеющимся данным, подозреваемые убедили одного из предпринимателей спровоцировать сотрудника Росприроднадзора на вымогательство взятки.
Следует отметить, что в управлении Росприроднадзора по УрФО опровергают причастность их сотрудника к коррупционному преступлению. "Предприниматель действительно выразил намерение склонить начальника отдела надзора в области использования и охраны водных объектов, земельного надзора Антона Лобанова к получению взятки, о чем должностное лицо незамедлительно уведомило руководство. Мы приняли решение сообщить об инциденте в УФСБ России по Свердловской области для принятия мер в соответствии с законодательством РФ", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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