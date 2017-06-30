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Экс-глава Кунашакского района сел на 9 летСегодня в 15:24

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И "попал" на 7-миллионный штраф.

Суд вынес приговор экс-главе Кунашакского района Вадиму Закирову, признав его виновным во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Он проведет 9 лет в колонии строгого режима и выплатит штраф в размере 7 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, преступления были совершены в 2010-2015 годах. Закиров получил квартиру стоимостью 1,7 миллиона рублей за назначение одного из своих замов, 2 миллиона рублей за своевременную оплату работ по строительству газопровода, а также 2,5 миллиона рублей за невыгодную покупку детсада в Кунашаке. Кроме того, экс-чиновник согласовал покупку по завышенной цене 24 квартир для детей-сирот и сотрудников больницы.

Общий ущерб от действий Закирова оценивается в 18 миллионов рублей.

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