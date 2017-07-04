Продлив ему арест.

Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил арест бизнесмена Виталия Сиволапа до 3 сентября 2017 года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе суда.

В.Сиволапа обвиняют в посягательстве на жизнь судебного пристава. Инцидент произошел 5 октября 2016 года на Шварца, 4. Сотрудник УФССП Сергей Дмитриев описывал машину бизнесмена, подлежащую аресту по делу о его банкротстве. В это время из окна на голову пристава упала бутылка из-под виски. Дмитриева госпитализировали. В марте 2017 года он скончался.



Ранее по теме:

Покалеченный в Екатеринбурге судебный пристав скончался

В Екатеринбурге простились с погибшим судебным приставом