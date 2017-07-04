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Приговор Цыбко огласят 3 августаСегодня в 16:22

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Он рассчитывает на независимость суда.

3 августа 2017 года Озерский горсуд огласит приговор бывшему члену Совета Федерации от Челябинской области Константину Цыбко.

"У нас суд независимый. Я ожидаю, что при вынесении вердикта он будет подчиняться статьям Конституции РФ", - сказал "Уралинформбюро" экс-сенатор.

4 июля Цыбко выступил с последним словом. Его речь затянулась на 2 часа. Он настаивал на своей невиновности и утверждал, что у следствия нет доказательств его причастности к преступлениям.

Цыбко обвиняют в получении двух взяток на сумму около 27 миллионов рублей. По версии следствия, он получил деньги за политическое покровительство от бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова и лоббирование интересов челябинского бизнесмена Олега Лакницкого.

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