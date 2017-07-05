Для устранения препятствий.

5 июля 2017 года Свердловский облсуд вернул уголовное дело о пытках в ОМВД Заречного в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга. Это связано с тем, что двое из пяти осужденных экс-полицейских не ознакомились с протоколами судебного заседания.

"Материалы дела будут направлены в суд первой инстанции для устранения препятствий апелляционного обжалования", - сказали "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.

Сегодня должна была рассматриваться апелляция на приговор экс-полицейским, которых в марте признали виновными в пытках. По данным следствия, в 2014 году пятеро силовиков выбивали признание в убийстве у трех задержанных. Один из мужчин взял вину на себя, хотя не имел никакого отношения к преступлению. Другого подозреваемого доставили в больницу с разрывом селезенки.

В конце марта Верх-Исетский райсуд приговорил экс-начальника отдела полиции Заречного Александра Дубровина к 4 годам колонии общего режима, экс-главу уголовного розыска Андрея Махаева к 4,5 годам. Еще троим бывшим полицейским дали от 3 до 6 лет лишения свободы. Приговор обжаловали адвокаты осужденных в начале апреля.

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