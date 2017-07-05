×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Дело о пытках в полиции Заречного вернули в Верх-Исетский судСегодня в 15:30

  • Текст

Для устранения препятствий.

5 июля 2017 года Свердловский облсуд вернул уголовное дело о пытках в ОМВД Заречного в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга. Это связано с тем, что двое из пяти осужденных экс-полицейских не ознакомились с протоколами судебного заседания.

"Материалы дела будут направлены в суд первой инстанции для устранения препятствий апелляционного обжалования", - сказали "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.

Сегодня должна была рассматриваться апелляция на приговор экс-полицейским, которых в марте признали виновными в пытках. По данным следствия, в 2014 году пятеро силовиков выбивали признание в убийстве у трех задержанных. Один из мужчин взял вину на себя, хотя не имел никакого отношения к преступлению. Другого подозреваемого доставили в больницу с разрывом селезенки.

В конце марта Верх-Исетский райсуд приговорил экс-начальника отдела полиции Заречного Александра Дубровина к 4 годам колонии общего режима, экс-главу уголовного розыска Андрея Махаева к 4,5 годам. Еще троим бывшим полицейским дали от 3 до 6 лет лишения свободы. Приговор обжаловали адвокаты осужденных в начале апреля.

Ранее по теме:
Облсуд пересмотрит приговор по делу о пытках в полиции Заречного
Обвиняемые в пытках полицейские из Заречного получили 22 года

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×