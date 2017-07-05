Дело о пытках в полиции Заречного вернули в Верх-Исетский судСегодня в 15:30
- Текст
Для устранения препятствий.
5 июля 2017 года Свердловский облсуд вернул уголовное дело о пытках в ОМВД Заречного в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга. Это связано с тем, что двое из пяти осужденных экс-полицейских не ознакомились с протоколами судебного заседания.
"Материалы дела будут направлены в суд первой инстанции для устранения препятствий апелляционного обжалования", - сказали "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.
Сегодня должна была рассматриваться апелляция на приговор экс-полицейским, которых в марте признали виновными в пытках. По данным следствия, в 2014 году пятеро силовиков выбивали признание в убийстве у трех задержанных. Один из мужчин взял вину на себя, хотя не имел никакого отношения к преступлению. Другого подозреваемого доставили в больницу с разрывом селезенки.
В конце марта Верх-Исетский райсуд приговорил экс-начальника отдела полиции Заречного Александра Дубровина к 4 годам колонии общего режима, экс-главу уголовного розыска Андрея Махаева к 4,5 годам. Еще троим бывшим полицейским дали от 3 до 6 лет лишения свободы. Приговор обжаловали адвокаты осужденных в начале апреля.
Ранее по теме:
Облсуд пересмотрит приговор по делу о пытках в полиции Заречного
Обвиняемые в пытках полицейские из Заречного получили 22 года
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:55
На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение
На 6 июля.Сегодня в 19:37
Российские футболисты остались без премий за Кубок конфедераций
Не заслужили.Сегодня в 19:27
Путин приедет в Екатеринбург 9 июля
И поужинает с экс-премьером Японии.Сегодня в 19:05
Россия проведет собственные Паралимпийские игры
Если не пустят на официальные.Сегодня в 18:54
Казна Свердловской области пополнилась на 103 миллиарда рублей
За полгода.Сегодня в 18:52
Проекты с ИННОПРОМа войдут в "Пятилетку развития" Куйвашева
Для улучшения жизни в регионе.Сегодня в 18:50
Исправлять недоделки екатеринбургского "Город.PRO" поручили питерцам
За 10 миллионов рублей.Сегодня в 18:47
В столице Урала запретят остановку на 13 улицах
Там будет работать эвакуатор.Сегодня в 18:42
Свердловские депутаты выйдут на митинги
Для встречи с избирателями.Сегодня в 18:31
Задержан второй возможный убийца 16-летней школьницы из Магнитогорска
Несовершеннолетний.Сегодня в 18:27
Екатеринбурсгкая телебашня ушла под "медный" лед
Вместе с "Автомобилистом".Сегодня в 18:26
В 508 свердловских домах "передумали" делать капремонт
Их расселят.Сегодня в 18:06
В Екатеринбург прилетел чемпион мира по боксу Денис Лебедев
Чтобы сразиться с австралийским бойцом.Сегодня в 18:01
На Серовском тракте в ДТП с грузовиком погиб новосибирец
Не доехал домой.Сегодня в 17:57
За полгода алкоголь на Среднем Урале подорожал почти на 5%
При инфляции 1,8%.
Главные новости
- Сегодня в 19:27Путин приедет в Екатеринбург 9 июля
- Сегодня в 18:50Исправлять недоделки екатеринбургского "Город.PRO" поручили питерцам
- Сегодня в 18:27Екатеринбурсгкая телебашня ушла под "медный" лед
- Сегодня в 17:24Куйвашев сказал: "Вкусно!"
- Сегодня в 16:45Дочь Шойгу попала в екатеринбургскую колонию
Аналитика
Куйвашев сказал: "Вкусно!"
И технологично.
Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей
И "цепочку согласований".
Окутанные теплосетями
Вырвутся ли из них к 2022 году?