После секса.

Стали известны некоторые подробности убийства 16-летней школьницы из Магнитогорска. Девушка познакомилась с будущим убийцей в соцсети и приехала к нему на "вписку". По словам 18-летнего задержанного, у него с убитой был секс на добровольной основе. Затем молодые люди поссорились, и студент задушил школьницу. Сейчас устанавливается роль второго подозреваемого - 17-летнего юноши, пишет 74.ru.

Девушка пропала 28 июня 2017 года. Она сказала отцу, что поехала к родственникам, с тех пор ее никто не видел. По данным следствия, молодые люди убили школьницу, расчленили труп, а части тела спрятали в разных местах города. Тело убитой нашли 4 июля 2017 года.

Сегодня решается вопрос об аресте старшего подозреваемого, передает "Уралинформбюро".



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