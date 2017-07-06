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Магнитогорскую школьницу расчленили на "вписке"Сегодня в 14:43

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После секса.

Стали известны некоторые подробности убийства 16-летней школьницы из Магнитогорска. Девушка познакомилась с будущим убийцей в соцсети и приехала к нему на "вписку". По словам 18-летнего задержанного, у него с убитой был секс на добровольной основе. Затем молодые люди поссорились, и студент задушил школьницу. Сейчас устанавливается роль второго подозреваемого - 17-летнего юноши, пишет 74.ru.

Девушка пропала 28 июня 2017 года. Она сказала отцу, что поехала к родственникам, с тех пор ее никто не видел. По данным следствия, молодые люди убили школьницу, расчленили труп, а части тела спрятали в разных местах города. Тело убитой нашли 4 июля 2017 года.

Сегодня решается вопрос об аресте старшего подозреваемого, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
Задержан второй возможный убийца 16-летней школьницы из Магнитогорска
Магнитогорец расчленил 16-летнюю школьницу

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