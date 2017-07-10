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Коммунальный скандал в Пыть-Яхе вылился еще в одно уголовное делоСегодня в 12:06

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О мошенничестве.

Коммунальный скандал в Пыть-Яхе обернулся вторым уголовным делом - о мошенничестве. В хищении 89 миллионов рублей обвиняются сотрудники МУП "Управление городского хозяйства" и ООО "Инновационные технологии".

Ранее следователи возбудили дело в отношении директора МУПа по ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, в декабре 2016 года руководитель муниципального предприятия заключил с ООО "Инновационные технологии" договор о капремонте водоочистных сооружений. Подрядчик работы не выполнил, однако ему подписали акты приемки. Ущерб оценивается более чем в 89 миллионов рублей.

Стоит добавить, что ООО "Инновационные технологии" успело "засветиться" и в другом коммунальном скандале - в Кондинском районе. Там подрядчику тоже подписали акты за невыполненные работы. Замглаве района вменяется ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ранее по теме:
Директора горхоза Пыть-Яха арестовали за разбазаривание 89 миллионов
Замглавы Кондинского района попал под "уголовку"

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