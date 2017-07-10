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Экс-главе Карабаша дали 3 годаСегодня в 13:39

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Условно.

Карабашский горсуд вынес приговор по делу экс-главы муниципалитета Вячеслава Ягодинца. Его признали виновным в превышении полномочий и назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

В.Ягодинца задержали 12 августа 2016 года. По версии следствия, в 2013 году городской бюджет потерял крупную сумму на разработке проектно-сметной документации строительства объектов, снижающих влияние грязных стоков на качество воды Аргазинского водохранилища. Чиновник распорядился заплатить исполнителю более 8 миллионов рублей, хотя тот не имел на руках заключения госэкспертизы. Кроме того, стоимость выполненных работ оказалась завышена на 1 миллион рублей.

Теперь, согласно приговору, Ягодинец не сможет в течение 3 лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

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