Его задержали.

В Миассе по уголовному делу о мошенничестве при отчуждении земельных участков задержали предполагаемого члена преступной группы. Подозреваемым оказался экс-чиновник горадминистрации. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в 2016 году должностные лица мэрии Миасса провернули земельную аферу. Что именно произошло пока не уточняется. В ходе расследования дела было проведено несколько обысков в здании администрации.

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