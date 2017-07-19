Ему предъявили обвинение по 3 статьям.

Одному из соучредителей Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) - 34-летнему Денису Кокорину предъявили обвинение в мошенничестве, сокрытии денежных средств и невыплате зарплаты. Следователи ходатайствуют об его аресте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР.

Рабочим предприятия не платили зарплату с весны 2016 года. Руководство задолжало около 13 миллионов рублей 195 сотрудникам. Люди направили жалобу президенту РФ Владимиру Путину. Во время визита в Екатеринбург 9 июля 2017 года глава государства передал обращение врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву. "Владелец завода - надо, конечно, это проверять, но если на самом деле так, звучит странно - якобы, заявил рабочим: пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите. Надо понять: если это так, то откуда эта борзота, такое хамство по отношению к людям?" - возмутился президент. Сразу после этого начались проверки и выплаты долга.

Вскоре после этого к ситуации подключились российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов). Они связались с руководителями НТЗТИ и, представившись сотрудниками областной администрации, устроили собеседникам "допрос". Левон Манукян, возглавлявший завод в 1997-2002 годах, а также с января по сентябрь 2016-го, заявил, что к его второму приходу завод уже был в убыточном состоянии, а разворовывал предприятие главный собственник Денис Кокорин. Последний же утверждал обратное: якобы НТЗТИ развалил Манукян, и именно он хамил работникам.

Следует добавить, что из-за волокиты при расследовании дела о невыплате зарплаты был отстранен от должности глава свердловского СУ СКР Валерий Задорин.

Ранее по теме:

"Борзота" из Нижнего Тагила отчиталась перед пранкерами за хамство

Главу свердловского СУ СКР отстранили из-за тагильской "борзоты"