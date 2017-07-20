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Вопрос об аресте одного из соучредителей НТЗТИ отложилиСегодня в 10:49

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На 72 часа.

Срок задержания соучредителя НТЗТИ Дениса Кокорина продлили на 72 часа. Ходатайство следствия об аресте 34-летнего мужчины рассмотрят 21 июля 2017 года. Заседание начнется в 11.00, сообщила "Уралинформбюро" помощник председателя Тагилстроевского райсуда Нижнего Тагила Галина Жуланова.

Рабочие Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий не получали зарплату с весны 2016 года. Руководство задолжало 195 сотрудникам около 13 миллионов рублей. Сотрудники предприятия пожаловались на ситуацию президенту РФ. Владимир Путин передал их обращение врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву во время визита в Екатеринбург 9 июля 2017 года. Сразу после этого начались проверки и выплаты.

На прошлой неделе из-за волокиты при расследовании дела был отстранен от должности руководитель свердловского СУ СКР Валерий Задорин. Кокорину же предъявили обвинение в мошенничестве, невыплате зарплаты и сокрытии денежных средств.

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