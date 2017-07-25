И вновь "борзота": уральская картографическая фабрика попала под "уголовку"Сегодня в 14:17
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По наводке "Уралинформбюро".
По факту невыплаты зарплат сотрудникам "Уральской картографический фабрики" возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 45.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Сдвинуть дело с мертвой точки удалось после публикации "Путину на заметку: уральцы умирают в ожидании зарплат". Как рассказала "Уралинформбюро" бывший главный бухгалтер фабрики Татьяна Хорсевич, работавшие на предприятии екатеринбуржцы не видели зарплат с 2015 года. В ожидании заработанных денег двое человек умерли.
В ходе проверки было установлено, что на сегодняшний день в штате завода числятся всего 2 человека. Задолженность перед 55 экс-работниками предприятия на 25 июля 2017 года превышает 5,9 миллиона рублей.
В январе 2017 года в отношении предприятия свердловский Арбитраж ввел процедуру наблюдения. В феврале полномочия единоличного исполнительного органа были переданы Управляющей организации АО "Уралаэрогеодезия".
При этом ранее ранее прокуратура вносила представления руководителю предприятия с требованиями погасить задолженности по зарплате. Кроме того, возбуждались административные дела. Виновные лица были наказаны штрафами.
Стоит отметить, что в апреле 2017 года картографическая фабрика начала сдавать ООО "Аренда" нежилые помещения по улице Красноармейской в Екатеринбурге. Однако, уже имея задолженность перед экс-сотрудниками, не все деньги руководство предприятия направляло на ее погашение. В общей сложности с апреля по июль бывшим работникам выплатили порядка 600 тысяч рублей.
Стоит отметить, что масштабные проверки предприятий на наличие задолженностей по зарплате начались после визита в Екатеринбург Владимира Путина. 9 июля президент РФ рассказал врио губернатора Евгению Куйвашеву об обратившихся к нему работниках Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ). Они поведали главе государства, что больше года не получают зарплату. "Владелец завода - надо, конечно, это проверять, но если на самом деле так, звучит странно - якобы, заявил рабочим: пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите. Надо понять: если это так, то откуда эта борзота, такое хамство по отношению к людям?", - возмутился Путин.
Из-за волокиты при расследовании ранее возбужденного дела был отстранен от работы руководитель свердловского СУ СКР Валерий Задорин, а заводчанам начали выплачивать деньги. 21 июля Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила отправил под домашний арест до 5 сентября 2017 года управляющего НТЗТИ Дениса Кокорина. Этому предшествовало возбуждение трех уголовных дел: о невыплате зарплат, сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, а также о хищении 32 миллионов рублей.
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