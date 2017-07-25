Он ждет оправдания.

Осужденный за взяточничество, мошенничество и злоупотребление полномочиями экс-глава Кунашакского района Вадим Закиров и его адвокат обжаловали приговор. Они требуют оправдательного вердикта, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Кунашакского райсуда.

Также представление внесла прокуратура. Гособвинение ожидает ужесточения наказания.

В конце июня суд отправил Закирова в колонию строгого режима на 9 лет, а также назначил штраф в размере 7 миллионов рублей. По данным следствия, в 2010-2015 годах тогдашний глава района получил ряд взяток. В числе прочих один из его замов заплатил 1,7 миллиона рублей за свое назначение. Кроме того, Закирову перевели 2 миллиона рублей за своевременную оплату работ по строительству газопровода и 2,5 миллиона за невыгодную покупку детсада в Кунашаке.

Также установлено, что экс-чиновник согласовал покупку по завышенной цене 24 квартир для детей-сирот и сотрудников больницы. Общий ущерб от действий Закирова оценили в 18 миллионов рублей.

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