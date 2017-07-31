И передали в СКР.

В Екатеринбурге задержали 28-летнего мужчину, ранившего ножом в живот беременную жену.

"На розыск злоумышленника были ориентированы все наряды органов внутренних дел. Мужчина задержан у себя в квартире. В настоящее время он передан в региональный СУ СКР, где возбуждено и расследуется уголовное дело. Мотив его поступка выясняется", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД РФ.

В ближайшее время будет решаться вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения, добавили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 29 июля 2017 года в роддоме, расположенном в переулке Суворовском. Подозреваемый пришел к жене, лежавшей на сохранении, и пырнул ее ножом. Врачи спасли ребенка. В настоящее время малыш и женщина находятся в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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