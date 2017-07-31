×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Изрезавшего беременную жену екатеринбуржца задержалиСегодня в 14:22

  • Текст

И передали в СКР.

В Екатеринбурге задержали 28-летнего мужчину, ранившего ножом в живот беременную жену.

"На розыск злоумышленника были ориентированы все наряды органов внутренних дел. Мужчина задержан у себя в квартире. В настоящее время он передан в региональный СУ СКР, где возбуждено и расследуется уголовное дело. Мотив его поступка выясняется", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД РФ.

В ближайшее время будет решаться вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения, добавили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 29 июля 2017 года в роддоме, расположенном в переулке Суворовском. Подозреваемый пришел к жене, лежавшей на сохранении, и пырнул ее ножом. Врачи спасли ребенка. В настоящее время малыш и женщина находятся в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее по теме:
Изрезавший беременную жену екатеринбуржец подался в бега
В екатеринбургском роддоме мужчина изрезал беременную жену

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×