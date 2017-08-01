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В Екатеринбурге ищут сломавшую позвоночник клиентке тайскую массажисткуСегодня в 11:38

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Ей грозит до 1 года лишения свободы.

Полиция Екатеринбурга разыскивает массажистку спа-салона "Чанг" - гражданку Таиланда, сломавшую позвоночник клиентке. В конце прошлой недели в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

"Вопрос по мере пресечения пока не решен, так как женщину еще разыскивают", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков.

Инцидент произошел в начале июля 2017 года. На сеанс массажа пришла преподаватель УрФУ Светлана Мельникова. Подозреваемая попросила ее выпрямить ноги и резко наклонила туловище. Клиентка ощутила резкую боль. Ее доставили в больницу с переломом L1 позвонка.

В настоящее время инцидент расследуют полиция, прокуратура и следственный комитет.

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