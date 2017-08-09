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Сбежавшему из челябинского СИЗО рецидивисту добавили 1,5 годаСегодня в 10:09

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К предыдущему сроку.

Калининский райсуд вынес приговор особо опасному рецидивисту Сергею Рудиковскому, сбежавшему из СИЗО. Ему придется провести за решеткой дополнительно 1,5 года (с учетом предыдущего наказания - 23 года), сообщила "Уралинформбюро" консультант суда Лариса Аверьянова. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Рудиковский был осужден в январе 2015 года на 24 года за убийство, разбой, грабеж и мошенничество в составе ОПГ. Весной 2017 года его перевели из колонии Копейска в челябинский СИЗО, чтобы оттуда этапировать в ИК-18 Магнитогорска. 21 мая он сбежал, прихватив мобильник сотрудника изолятора и 10 000 рублей. Рецидивиста задержали на следующий день в торговом центре Миасса.

Следует добавить, что в отношении одного из сотрудников СИЗО-1 возбуждено уголовное дело о халатности. Еще более 30 работников изолятора привлечены к дисциплинарной ответственности.

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