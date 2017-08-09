Зачинщик массовой драки солдат в Елани арестованСегодня в 12:07
- Текст
Его навестила омбудсмен.
Зачинщика массовой драки между контрактниками в Еланском окружном учебном центре (в/ч 31612) арестовали, он находится в ИВС.
Инцидент произошел 3 августа 2017 года после отбоя в 4 роте. Солдаты отказались выполнять приказ офицера, на котором не было кителя. Завязалась потасовка, в которой пострадали несколько военнослужащих. Уголовное дело возбуждено по ст.334 УК РФ (насильственные действия в отношении начальника) и ст.335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности).
С солдатами 8 августа 2017 года пообщалась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе омбудсмена.
"Жалоб и нареканий на Еланский учебный центр не поступило. Сегодня военнослужащих беспокоит, по их мнению, необъективное следствие. Свою точку зрения о случившемся я высказала прокурору Центрального военного округа, подготовила и направила ему письмо, а также письмо с подписью 16 родителей военнослужащих и отдельное письмо жены подозреваемого. Я встретилась с двумя потерпевшим, в данный момент ничто не угрожает их жизни", - сообщила Т.Мерзлякова.
В военном следственном управлении конфликт не комментируют. А в пресс-службе ЦВО "Уралинфомрбюро" сообщили, что оказывают "всяческую помощь в расследовании".
Ранее по теме:
Массовая драка солдат в Елани вылилась в "уголовку"
В Елани произошла массовая драка среди солдат
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:36
В Нижней Туре нашли обезображенное тело женщины
Ее могли изнасиловать.Сегодня в 17:34
На екатеринбуржцев повесят расходы на дворовое освещение
И обслуживание сетей.Сегодня в 17:31
Свердловская полиция покупает 170 белых седанов
С кондиционерами и подогревом.Сегодня в 17:05
В Екатеринбурге неотложка попала в ДТП
На Малышева.Сегодня в 17:01
В Шадринске экс-начальник салона связи похитил 6 миллионов
И потратил их на онлайн-казино.Сегодня в 16:57
Жительница Тюменской области скончалась после укуса клеща
Первая жертва за 5 лет.Сегодня в 16:54
В Свердловском облсуде стартует процесс по делу об убийстве приемщицы цветмета
Обвиняемым грозит пожизненное.Сегодня в 16:49
Арбитра Николаева отстранили за незаконный пенальти в ворота "Урала"
На несколько матчей.Сегодня в 16:29
Самые огромные динозавры жили в Аргентине
100 миллионов лет назад.Сегодня в 16:27
Спасать свердловских дольщиков доверили Тунгусову
А "дорожные карты" направили в Москву.Сегодня в 16:22
Молодежь екатеринбургского Академического сплотит гимн
И виртуальное "золото".Сегодня в 16:14
Свердловский бизнес получил кредиты на 2,2 миллиарда рублей
Благодаря господдержке.Сегодня в 15:47
В Екатеринбурге появилась мемориальная доска Галине Умпелевой
На Театре драмы.Сегодня в 15:39
Устроивший смертельное ДТП под Сысертью водитель уснул за рулем
А пассажиров он вез с нарушением ПДД.Сегодня в 15:31
Первостроителю Екатеринбурга спели песню Пантыкина
И вернули недостающие плиты.
Главные новости
- Сегодня в 16:57Жительница Тюменской области скончалась после укуса клеща
- Сегодня в 15:47В Екатеринбурге появилась мемориальная доска Галине Умпелевой
- Сегодня в 14:34В Екатеринбурге неизвестные вынесли сейф из павильона ЕРЦ
- Сегодня в 12:51В массовой аварии на ЕКАД погиб человек
- Сегодня в 12:07Зачинщик массовой драки солдат в Елани арестован
Аналитика
Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки
За федеральный счет.
Куйвашев собрал доверенных лиц
Себя он доверил врачам и промышленникам.
Югорские "Недра" кормят Украину
Расследование "Уралинформбюро".