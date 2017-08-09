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Зачинщик массовой драки солдат в Елани арестованСегодня в 12:07

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Его навестила омбудсмен.

Зачинщика массовой драки между контрактниками в Еланском окружном учебном центре (в/ч 31612) арестовали, он находится в ИВС.

Инцидент произошел 3 августа 2017 года после отбоя в 4 роте. Солдаты отказались выполнять приказ офицера, на котором не было кителя. Завязалась потасовка, в которой пострадали несколько военнослужащих. Уголовное дело возбуждено по ст.334 УК РФ (насильственные действия в отношении начальника) и ст.335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности).

С солдатами 8 августа 2017 года пообщалась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе омбудсмена.

"Жалоб и нареканий на Еланский учебный центр не поступило. Сегодня военнослужащих беспокоит, по их мнению, необъективное следствие. Свою точку зрения о случившемся я высказала прокурору Центрального военного округа, подготовила и направила ему письмо, а также письмо с подписью 16 родителей военнослужащих и отдельное письмо жены подозреваемого. Я встретилась с двумя потерпевшим, в данный момент ничто не угрожает их жизни", - сообщила Т.Мерзлякова.

В военном следственном управлении конфликт не комментируют. А в пресс-службе ЦВО "Уралинфомрбюро" сообщили, что оказывают "всяческую помощь в расследовании".

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