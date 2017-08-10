Во время спарринга.

Двое сотрудников Тюменского УФСИН признались, что участвовали в спарринге с 22-летним Владиславом Елфимовым, который впал в кому после поединка.

ЧП произошло в мае 2017 года. Кандидат на службу в спецотряде "Град" получил тяжелую черепно-мозговую травму. Руководство исправительного учреждения долгое время настаивало на версии, что молодой человек поскользнулся в душе. Однако проверка подтвердила, что Владислав получил травмы в ходе учебного спарринга. По данным следствия, его избило "неустановленное лицо".

"По-прежнему остается статья 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности), но мы с адвокатом работаем над тем, чтобы переквалифицировали на статью 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Пока ждем результаты второй экспертизы. - рассказала "Уралинформбюро" двоюродная сестра молодого человека Елена Дрозд. - У нас уже сменился третий следователь. При этом нам ничего не сообщают, мы выясняем новости чуть ли не с боем".

Е.Дрозд добавила, что созванивалась со следователем из Москвы. От него она узнала, что начальник УФСИН "быстренько ушел на пенсию" после того, как инцидентом заинтересовался центральный аппарат СКР.

23 июля Владислава выписали из больницы. Сейчас он может самостоятельно питаться, двигает одной рукой и одной ногой. "Уже нет ни катетера, ни зонда. Влад поднимает левую руку и массирует правую. Еще у него появились эмоции! Когда он первый раз поднял руку и прикоснулся к голове, где была трепанация, он заплакал навзрыд! То есть, у него есть осознание происходящего. Врачи говорят, что это очень хорошо. Он видит, реагирует на речь. У него немного косит левый глаз, но врачи сказали, что это из-за гематомы", - делится Елена.

Родственники молодого человека хотят отправить его на реабилитацию в китайский Харбин - там есть клиника, где успешно проходят лечение люди с аналогичными травмами. По предварительным данным, стоимость 1 месяца нахождения там обойдется в 500 тысяч рублей.

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