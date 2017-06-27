Подозреваемого пока нет.

Резонансная история о получении тяжелых травм молодым тюменцем Владиславом Елфимовым получила логическое продолжение. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" (ч.1 ст.118 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Ранее агентство подробно рассказывало, как в мае 2017 года 21-летний кандидат на службу в спецотряде "Град" тюменского УФСИН получил тяжелую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в состоянии комы. По словам родственников, Владислава жестоко избили во время испытательного спарринга. Тем временем, руководство исправительного учреждения настаивает на версии, что молодой человек поскользнулся в душе. А судмедэкспертиза установила, что тюменец находится в коме с января (!).

Следственный комитет провел проверку и пришел к выводу, что Владислав получил тяжелые травмы после учебного спарринга. По данным следствия, его избило "неустановленное лицо". Сейчас выясняется, кто причастен к случившемуся.

"Мы, если честно, пребываем в шоке от происходящего. Ребенку жизнь испортили, а уголовное дело возбудили по 118 статье, по которой наказание - либо штраф, либо арест на полгода! Но сейчас посмотрим, может быть, переквалифицируют дело, пока ждем результаты повторной экспертизы. Влад потихоньку восстанавливается, он уже не в вегетативном состоянии, две недели находится в спецпалате. Он двигает левой рукой и обеими ногами. К сожалению, пока не видит. Раза 3-4 в день ему дают дышать самостоятельно. Врач сказал, он уже "на полпути домой". Сейчас наша главная задача - избавиться от трубки", - рассказала "Уралинформбюро" двоюродная сестра молодого человека Елена Дрозд.

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