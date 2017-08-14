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После коммунального скандала чиновницу из Пыть-Яха отправили в колониюСегодня в 14:45

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На 3,5 года.

В Пыть-Яхе вынесли приговор начальнице службы сбыта МУП "Управление городского хозяйства" Ольге Шликарь. Ее отправили в колонию общего режима на 3,5 года. Кроме того, осужденная должна будет выплатить штраф в размере 4,5 миллиона рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, Шликарь за деньги занижала стоимость услуг по водоснабжению, водоотведению и поставке тепловой энергии. Ее признали виновной в получении взятки, коммерческом подкупе, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.

Стоит отметить, что сейчас в Пыть-Яхе продолжают расследовать два уголовных дела в отношении директора МУП "Управление городского хозяйства" Александра Рабиновича. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

По версии следователей, в декабре 2016 года руководитель муниципального предприятия заключил с ООО "Инновационные технологии" договор о капремонте водоочистных сооружений. Подрядчик работы не выполнил, однако ему подписали акты приемки. Ущерб оценивается более чем в 89 миллионов рублей.

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