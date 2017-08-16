Из Таборинского района.

Прокуратура Таборинского района утвердила обвинительное заключение по делу двух местных жителей, чьи псы загрызли 7-летнюю девочку. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного ведомства. Мужчин обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Дело будет рассматривать Тавдинский районный суд. Владельцам собак грозит до двух лет лишения свободы.

Стоит напомнить, таборинцы не обеспечили должное содержание своих псов. Животные долго время были без присмотра и свободно гуляли на детской площадке. Там 5 февраля 2017 года они напали на 7-летнего ребенка.

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