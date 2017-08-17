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Новикову предъявили обвинение по делу "Бухты Квинс"Сегодня в 15:45

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Барду есть над чем горевать.

17 августа 2017 года следователи предъявили окончательное обвинение в мошенничестве барду Александру Новикову. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, с декабря 2010 по декабрь 2012 годов 64-летний шансонье в сговоре с Михаилом Шилимановым и Ларисой Ассоновой похитили более 50 миллионов рублей, направленных пайщиками кооператива "Бухта Квинс" на строительство жилья. Потерпевшими по делу проходит около 60 человек.

Ранее аналогичное обвинение было предъявлено Ассоновой и Шилиманову.

В ближайшее время расследование уголовного дела будет завершено. Обвиняемые начнут знакомиться с материалами.

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