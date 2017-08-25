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Пермский таксист сел пожизненно за убийство 10-летней девочкиСегодня в 10:56

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В колонию особого режима.

25 августа 2017 года Пермский краевой суд вынес приговор 46-летнему рецидивисту, признав его виновным в изнасиловании и убийстве 10-летней школьницы. Мужчину до конца жизни отправили в колонию особого режима, где он будет наблюдаться у психиатра. Кроме того, педофил заплатит семье погибшей 2 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Преступление было совершено 2 марта в Перми. Девочка шла из школы домой, когда ее похитил водитель одной из служб такси. Он вывез школьницу в безлюдное место, изнасиловал и убил, а тело закопал в снегу.

Злоумышленника задержали на следующий день. Как выяснилось, ранее он провел 15 лет за решеткой за изнасилование ребенка. Экспертиза выявила у мужчины психическое расстройство, но признала его вменяемым.

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