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В Екатеринбурге поймали подозреваемого в поджоге ККТ "Космос"04 сентября в 10:57

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Он наблюдается у психиатра.

Полиция задержала водителя, который, как полагают правоохранители, на УАЗе протаранил ККТ "Космос" в Екатеринбурге.

"Это мужчина 1978 года рождения, который обратился за медицинской помощью после того, как скрылся с места аварии", - сообщила "Уралинформбюро" замначальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Нина Пелевина.

В пресс-службе СУ СКР по региону добавили, что подозреваемый - житель Ирбита. Он состоит на учете у психиатра. Мужчина получил обширные ожоги и сейчас находится в больнице.

Инцидент произошел ранним утром 4 сентября 2017 года. Автомобиль УАЗ на полной скорости въехал во входную группу "Космоса" и загорелся. Кроме водителя никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога).

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