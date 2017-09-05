Ему грозит 9 лет.

8 сентября 2017 года в Белоярском райсуде стартует процесс по делу в отношении 54-летнего екатеринбуржца Игоря Батуева, сбившего насмерть двух девочек в Белоярском ГО. Заседание начнется в 14.15, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Авария произошла вечером 27 мая 2017 года под Заречным. По данным следствия, пьяный Батуев на Honda S-MX наехал на школьниц 14 и 15 лет, которые гуляли в поле. Девочки погибли на месте.

Водитель скрылся. Спустя некоторое время его задержали в Березовском - он находился у друзей на даче.

Батуеву грозит до 9 лет лишения свободы.

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