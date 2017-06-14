До конца июля.

Свердловский облсуд оставил без изменения меру пресечения для 54-летнего екатеринбуржца, сбившего насмерть 2 девочек в Белоярском ГО. Игорь Батуев пробудет под арестом до 28 июля 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Трагедия произошла вечером 27 мая вблизи Заречного. Школьницы 14 и 15 лет гуляли в поле, когда с дороги на них вылетела Honda S-MX. За рулем иномарки находился пьяный Батуев. Девочки скончались на месте.

Злоумышленник скрылся с места происшествия. Его задержали на даче друзей в Березовском. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения и повлекшим смерть двух лиц.

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