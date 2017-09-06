На 2 месяца.

6 сентября 2017 года Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал на 2 месяца Дениса Мурашова, который на УАЗе протаранил ККТ "Космос". 39-летний ирбитчанин будет находиться в СИЗО до 3 ноября включительно, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Инцидент произошел утром 4 сентября 2017 года. УАЗ на полной скорости въехал во входную группу "Космоса", после чего водитель поджег авто. С машины огонь перекинулся на здание. Мужчину задержали спустя некоторое время, после того, как он обратился в больницу с жалобами на ожоги. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". Свердловчанину предъявлено обвинение.

По имеющимся данным, мужчина состоит на учете у психиатра. По одной из версий, он совершил преступление в качестве протеста против выхода фильма "Матильда".

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