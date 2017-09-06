Наезд на "Матильду" перенес конгресс инвалидов из "Космоса" в ДИВС05 сентября в 13:36
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В Екатеринбурге.
Открытие и закрытие первого Всемирного конгресса для людей с ограниченными возможностями здоровья, который пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября 2017 года, перенесли из ККТ "Космос" во Дворец игровых видов спорта. Об этом в эфире передачи "Открытая студия" сообщил вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин.
"После того, как этот инцидент случился (пожар в "Космосе" – прим. ред.), было принято решение комитетом, что церемонии открытия и закрытия пройдут на площадке Дворца игровых видов спорта", - заявил Тушин.
Пожар в ККТ "Космос" произошел ранним утром 4 сентября 2017 года. 39-летний уроженец Ирбита на УАЗе протаранил парадный вход здания. Мужчина поджег автомобиль и скрылся. В результате выгорела не только машина, но и входная группа "Космоса".
Виновник ДТП был задержан после того, как обратился в больницу с жалобой на ожоги. Расследуется уголовное дело по статье "умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога", передает "Уралинформбюро".
По одной из версий, совершая преступление, мужчина протестовал против выхода фильма "Матильда", в основу сюжета которого положены взаимоотношения балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II.
В свою очередь, Екатеринбургская епархия осудила действия ирбитчанина. В пресс-службе епархии добавили, что устанавливать связь между инцидентом и позицией православной общественности против нашумевшей кинокартины – безосновательно.
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