Мэрия Екатеринбурга закрыла "Космос"Сегодня в 13:28
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От посторонних глаз.
В киноконцертном театре "Космос", пережившем пожар, активно ведутся восстановительные работы. Корреспондент "Уралинформбюро" съездил на пепелище, чтобы оценить масштаб ущерба.
Здание вспыхнуло утром 4 сентября 2017 года. УАЗ на полной скорости въехал во входную группу "Космоса". Затем хозяин автомобиля поджег машину. С нее огонь перекинулся на строение. 39-летнего ирбитчанина задержали после того, как он обратился в больницу с жалобами на ожоги. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога".
Подозреваемый состоит на учете у психиатра. По одной из версий, он совершил преступление в качестве протеста против выхода фильма "Матильда". Свердловчанина взяли под арест до 3 ноября.
Сейчас входная группа "Космоса" закрыта плотной клеенкой. За нее журналиста не пустили. Как рассказали сотрудники кинотеатра, показывать последствия пожара на время расследования запретили сотрудники департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии.
Корреспонденту "Уралинформбюро" все же удалось заглянуть за завесу. Крыльцо ККТ завалено обуглившимися обломками. Поврежденные огнем конструкции разгребают несколько рабочих. Они заверили, что очистят завалы сегодня. Когда входная группа будет приведена в нормальный вид, никто не знает.
Обгоревший "Космос" накануне посетили глава администрации города Александр Якоб и врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. Уже известно, что придется заменить 45 стеклопакетов и поставить 7 новых входных групп. При этом точная сумма ущерба до сих пор не озвучена.
Затраты на обновление крыльца лягут на городские власти, но и область, в случае необходимости, окажет посильную помощь. "Евгений Куйвашев поставил задачу в случае необходимости оказать муниципалитету поддержку в восстановительных работах", - пояснил "Уралинформбюро" начальник регионального департамента информполитики Александр Иванов.
В помещении, где располагаются кассы "Космоса", корреспондента заверили, что работа кинотеатра возобновится 7 сентября. Расписание сеансов будет известно сегодня к концу дня. "Вход, скорее всего, будет организован через кассы", - добавили сотрудники ККТ.
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