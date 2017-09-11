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"Арамильский людоед" рассказал об убийствеСегодня в 12:58

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И опроверг обвинения в каннибализме.

Следователи прокомментировали задержание подозреваемого в громком убийстве женщины, обезображенное тело которой нашли в Арамиле. Оказалось, что он не ел свою жертву.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, преступление было совершено в Екатеринбурге днем 3 сентября 2017 года. 26-летний слесарь-сборщик пригласил к себе в гости на проспект Космонавтов 41-летнюю незнакомку. Во время застолья разгорелась ссора, и молодой человек забил собутыльницу до смерти молотком. Чтобы пустить правоохранителей по ложному следу, злоумышленник отрезал своей жертве некоторые части тела.

Вечером того же дня молодой человек попросил приятеля помочь вывезти тело убитой в Арамиль. Труп они бросили на берегу пруда около плотины. Местные жители наткнулись на страшную находку спустя 2 дня.

В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве, он арестован до 5 ноября 2017 года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

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