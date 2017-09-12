Снизив сумму штрафа.

Свердловский облсуд смягчил приговор бывшему заместителю командира отдельного взвода ДПС ГИБДД Ревды Максиму Сычеву, который был осужден на 8 лет за получение взяток.

"Сычева оправдали по статье "Покушение на пособничество в мелком взяточничестве". По этому пункту ему снизили сумму штрафа с 200 до 170 тысяч рублей. В остальном приговор оставлен без изменения", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.

По данным следствия, с октября 2015-го по февраль 2016 года экс-полицейский брал взятки с дальнобойщиков, у которых не было разрешения на доставку крупногабаритных грузов. В общей сложности Сычев получил более 300 тысяч рублей. Его отправили за решетку в мае 2017 года.

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