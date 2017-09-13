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В Перми возбудили "уголовку" после волны лжеминированийСегодня в 16:48

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Звонившего ищут.

В Перми по факту массового лжеминирования школ и административных зданий возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" (ч.1 ст.207 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

12 сентября 2017 года в полицию Перми поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в нескольких школах, здании горадминистрации, госуниверситете, институте культуры, автовокзале, железнодорожном вокзале и нескольких торговых центров. В ходе проверки опасных предметов обнаружено не было.

В настоящее время звонившего разыскивают.

Следует отметить, что Пермь не единственный город, подвергшийся "минированию". За последние 3 дня множество сообщений о бомбах в ТРЦ, школах, вузах и других зданиях поступило в полицию почти двух десятков российских городов. В список лжеминеров попали также Екатеринбург, Челябинск, Копейск, Новый Уренгой, Уфа. По некоторым данным, звонили с территории Украины.

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