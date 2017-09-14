И ищет звонивших.

ФСБ возбудила уголовное дело по череде анонимных звонков о минировании торговых центров, вокзалов и других учреждений в разных городах России, в том числе и на Урале. Об этом пишет РБК, со ссылкой на источник, близкий к силовикам.

"В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, проводится биллинг, оперативники пытаются установить владельцев телефонов, а также адреса IP телефонии", - уточняет издание.

Ведомство разрабатывает несколько версий, одна из которых заключается в том, что звонки были частью спланированной атаки со стороны другого государства.

Кроме того, в структуре федеральной службы безопасности создали спецотдел, занимающийся случаями телефонного терроризма. За 13 сентября в экстренные службы поступило 115 анонимных звонков о фиктивном минировании зданий, передает "Уралинформбюро".

Волна звонков о "минировании" началась в России 10 сентября. Людей эвакуировали из торговых центров, учебных заведений, с вокзалов, из зданий мэрий и аэропортов. Эвакуации проводились в том числе и на Урале - Перми, Новом Уренгое и Екатеринбурге.

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