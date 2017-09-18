И неудобный матрас.

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов, обвиняемый в растрате, пожаловался на условия содержания в СИЗО "Лефортово". Он назвал их "достаточно жесткими" и заявил, что "начал многое понимать", пишут федеральные СМИ.

В частности, Коршунов рассказал правозащитникам, что ему не подошла по размеру одежда, в изоляторе нет "нормальных продуктов" и отсутствует диетическое питание. Также он пожаловался на неудобный матрас и отсутствие телевизора, Однако его радует, что в СИЗО хорошая медицина и большая библиотека, а сотрудники относятся к нему уважительно и обращаются на "вы".

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", Коршунова задержали 13 сентября 2017 года. По данным следствия, в 2015-2016 годах он содействовал заключению 2 госконтрактов на поставку по завышенным ценам продуктов питания и горюче-смазочных материалов. Ему предъявили обвинение в растрате 160 миллионов рублей.

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