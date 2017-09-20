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В Екатеринбурге ограбили "Мегафон"Сегодня в 09:50

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Налетчики скрылись.

В Екатеринбурге продолжаются налеты на салоны сотовой связи. Ранним утром 20 сентября 2017 года неизвестные наведались в "Мегафон" на Малышева, 122.

"Информация об инциденте поступила в отдел полиции № 1 сегодня около 05:20. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Следует напомнить, что в сентябре налетчики на салоны сотовой связи активизировались. С завидной частотой они выносят гаджеты из "Евросети". Также под удар попали "Связной" и "Билайн". Сообщения в полицию поступают практически ежедневно, однако грабители до сих пор не пойманы.

Ранее по теме:
В "Евросеть" как домой: налетчики вынесли гаджеты из очередного салона
В тренде налетчиков: в Екатеринбурге вынесли "Евросеть"

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