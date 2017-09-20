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Лидера "Христианского государства" задержали за призыв сжигать кинотеатрыСегодня в 13:20

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Которые покажут "Матильду".

Лидера организации "Христианское государство — Святая Русь" Александра Калинина задержали за призывы поджигать кинотеатры, в которых показывают "Матильду". Сейчас проводятся обыски, изъяты компьютер Калинина, а также электронные и аналоговые носители информации, пишут федеральные СМИ.

Также, по данным "Ленты.ру", Калинина подозревают в организации поджога машины адвоката Константина Добрынина (представляет интересы режиссера "Матильды" Алексея Учителя).

Премьера "Матильды" запланирована на 25 октября 2017 года. В основу картины легли взаимоотношения балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II. На протяжении нескольких месяцев россияне спорят по поводу содержания фильма. Ряд высокопоставленных депутатов и чиновников требуют запретить его показ из-за оскорбления чувств верующих.

Следует напомнить, что 4 сентября 2017 года житель Ирбита протаранил на УАЗе екатеринбургский кинотеатр "Космос". По некоторым данным, сделал он это в знак протеста против показа "Матильды".

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