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Суд по делу Сиволапа стартует 2 октябряСегодня в 15:29

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Ему грозит пожизненное.

2 октября 2017 года в Свердловском облсуде стартуют предварительные слушания по делу екатеринбургского бизнесмена Виталия Сиволапа. Он обвиняется в посягательстве на жизнь судебного пристава и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности. Заседание пройдет в закрытом режиме, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Судить коммерсанта будет Павел Неретин, который известен по ряду громких дел. В частности, он выносил приговоры бунтарям из Рефтинского спецучилища, убийцам из Нейво-Шайтанского, убийце владельца екатеринбургского ресторана "СССР" Николая Аршинова. Также он председательствовал в суде по делу о беспорядках на овощебазе №4.

По данным следствия, у Сиволапа был 4,5-миллионный долг по кредитам. Он 6 лет уклонялся от погашения задолженности. В итоге днем 5 октября 2016 года к его дому пришел судебный пристав Сергей Дмитриев, который начал описывать машину обвиняемого.

В это время Сиволап скинула из окна на голову приставу бутылку из-под виски. Пострадавшего доставили в больницу. В марте 2017 года он скончался.

Бизнесмену грозит пожизненное заключение.

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