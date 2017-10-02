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В Екатеринбурге задержали женщину-лжеминераСегодня в 09:00

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Обидевшуюся на полицейских.

В Екатеринбурге правоохранители задержали 30-летнюю женщину, дважды за сутки сообщавшую о минировании. Первый звонок она совершила в ночь на 1 октября, второй – уже днем. "Мишенью" оба раза стал хостел на Уралмаше. Взрывное устройство так и не было найдено.

"Женщина призналась в своей причастности к обоим ложным сообщениям об акте терроризма, – сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. – Таким образом женщина хотела отомстить полицейским, которые недавно задерживали ее подругу за административное правонарушение".

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Стоит напомнить, в пятницу Екатеринбург и его пригород накрыла волна лжеминирования. В течение почти суток полицейским поступали сообщения о взрывных устройствах в порядка 150 зданиях. "Заминированы" были областные министерства, резиденция губернатора региона, университеты, школы, детские сады, театры, торговые центры. По мнению ряда экспертов, сообщения о бомбах могли быть массовыми учениями. Впрочем, в полиции данную версию не разделяют, о чем свидетельствует возбуждение сразу трех уголовных дел - по одному на Екатеринбург, Верхнюю Пышму и Березовский.

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