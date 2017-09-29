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Спокойствие, только спокойствие: Якоб высказался о минированияхСегодня в 16:07

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В Екатеринбурге.

Власти Екатеринбурга попросили горожан сохранять спокойствие и не поддаваться панике в связи с серией сообщений о минировании различных объектов в уральской столице. С таким обращением выступил глава горадминистрации Александр Якоб, передает "Уралинформбюро".

"Мы должны сохранить стабильность в работе всех городских служб", - заявил чиновник.

Как сообщили агентству в пресс-службе мэрии, Екатеринбург обладает достаточным набором средств, чтобы противостоять провокациям и угрозам террористического характера.

"Особая ответственность за сохранение стабильности и недопущения паники, а также за бдительность горожан лежит на средствах массовой информации. Власти города призывают жителей в полной мере реагировать на возможные рекомендации, просьбы и обращения правоохранительных органов, спецслужб, органов власти. Мы должны сохранить стабильность в работе всех городских служб, в первую очередь медицинских и образовательных учреждений", - заявил Якоб.

29 сентября в Екатеринбурге из-за сообщений о заложенной бомбе были эвакуированы люди из порядка 50 зданий. По версии ряда экспертов, происходящее в Екатеринбурге может быть масштабными учениями. Об этом, в числе прочего, свидетельствует очередность "минирования" зданий.

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