И взяли под подписку о невыезде.

Бывший министр физической культуры и спорта Пермского края Павел Лях освобожден из-под домашнего арест. Мера пресечения изменена на подписку о невыезде, сообщает "Коммерсантъ-Прикамье" со ссылкой на следственные органы регионального УФСБ.

Это связано с истечением предельного срока содержания под стражей. Согласно УПК, в период предварительного следствия лицо, обвиняемое в совершении тяжких преступлений, может находиться под стражей не более 12 месяцев.

Павел Лях был задержан 4 октября 2016 года по подозрению в хищении порядка 14 миллионов рублей при реконструкции стадиона "Динамо" в Перми. В марте текущего года в отношении чиновника было возбуждено еще одно дело о злоупотреблении полномочиями.

Лях несколько раз пытался обжаловать решение, но смог добиться только смягчения условий ареста. Своей вины он не признает, передает "Уралинформбюро".

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