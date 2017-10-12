Убийце Дарьи Зембицкой в Нижнем Тагиле вынесли приговорСегодня в 12:28
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9 лет 6 месяцев "строгача".
Ленинский райсуд Нижнего Тагила 12 октября 2017 года вынес приговор местному жителю Сергею Какшину. Он признан виновным в убийстве бывшей супруги Дарьи Зембицкой. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Какшина приговорили к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, в качестве морального вреда он должен выплатить 3,8 миллиона рублей: двум детям погибшей – по 1,5 миллиона каждому, и матери – 800 тысяч рублей.
Стоит отметить, что гособвинитель запрашивал для Какшина 10 лет "строгача" и 13 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.
Напомним, жестокое преступление было совершено 9 января 2017 года в Нижнем Тагиле. Дарья Зембицкая вышла во двор, чтобы прогреть машину. По версии следствия, там ее подстерегал бывший супруг Сергей Какшин. Набросившись на женщину, он нанес ей несколько ударов. Полагая, что Зембицкая мертва, Какшин решил вывезти ее труп в безлюдное место на своем автомобиле. По дороге экс-супруга злоумышленника стала подавать признаки жизни. Тогда он остановил автомобиль, вынес женщину из салона, нанес ей еще несколько ударов и наступил ногой на шею, перекрыв дыхание. Убедившись, что Дарья мертва, Какшин скрылся с места преступления.
Уголовное дело по статье "убийство" было возбуждено 11 января 2017 года. В тот же день задержали подозреваемого. Мужчина рассказал свою версию случившегося. По его словам, он так сильно любил супругу, что не смог жить вдали от нее, а потому решился на убийство.
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