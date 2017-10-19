Из Прикамья.

Следователи Нефтеюганска задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По данным сыщиков, 13 октября 2017 года около 17:30 мужчина за зданием школы №2 надругался над 11-летней девочкой. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция установила личность мужчины. Им оказался житель Пермского края, приехавший в Нефтеюганск для работы вахтовым способом. Ранее он был судим за совершение преступлений против половой неприкосновенности детей.

Кроме того, установлена его причастность к совершению аналогичного преступления. По версии следствия, 6 февраля 2017 года в четвертом микрорайоне Нефтеюганска от его действий пострадала малолетняя девочка.

Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

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